الظفرة يضم المهاجم البرازيلي إريلسون سامبايو



واصل نادي الظفرة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع المهاجم البرازيلي أريلسون سامبايو جالفاو قادماً من نادي سبورت كلوب تورينسي البرازيلي على سبيل الإعارة.



وسيتم قيد أريلسون الذي يبلغ من العمر 21 عاماً في فئة المقيمين، ويملك خبرة في المنطقة حيث لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ضمك السعودي.



وأصبح أريلسون ثالث صفقات الظفرة خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.



وكان الظفرة قد تعاقد مع لاعب وسط الارتكاز السنغال دومينيك مندي، قادماً من الشرطة العراقي، وذلك لتعزيز خط وسط الفريق بلاعب يملك خبرة اللعب في دوريات المنطقة.



كما ضم النادي صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي، قادماً من نادي تراكتور الإيراني، في صفقة انتقال حر، وهو ما يعزز من طموحات النادي في إعادة ترتيب الأوراق وبناء فريق قادر على تقديم أداء جيد في الموسم المقبل، إذ تسعى الإدارة إلى تدعيم المراكز التي عانت من نقص في الموسم الماضي.



ويتوقع أن تواصل إدارة الظفرة نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية لدعم صفوف الفريق الأول بعناصر أخرى قادرة على تحقيق الإضافة في الموسم الجديد.