بني ياس يجدد عقدي فواز عوانة ومحمد خلف



أعلن نادي بني ياس تجديد عقدي فواز عوانة ومحمد خلف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم إضافي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

ووقع الثنائي على عقود التجديد في مقر النادي بالشامخة بحضور أحمد الجابري، عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم



ويعد فواز عوانة (37 عاماً) لاعب خط وسط وقائد السماوي من الركائز الأساسية في صفوف الفريق منذ سنوات عدة، وأحد أبناء النادي الذين تواجدوا منذ بروز النادي في دوري المحترفين.



وقال النادي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن عوانة أكد حضوره القيادي داخل وخارج الملعب، ولديه خبرة كبيرة تمثل إضافة مهمة للفريق، فيما يعد محمد خلف أحد الحراس من أصحاب الخبرة أيضاً في صفوف السماوي منذ مواسم طويلة.