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الجزيرة ينهي ارتباطه بالمدرب الهولندي بوشيتش

محمد صادق


أعلن نادي الجزيرة نهاية العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الهولندي مارينو بوشيتش وطاقمه المساعد.


ووجه النادي في بيان رسمي الشكر للمدرب وطاقمه على فترة عملهم مع الفريق، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.


وكان بوشيتش قاد الجزيرة في الموسم المنصرم، وخرج خالي الوفاض من البطولات، إذ قاده إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكنه خسر أمام العين بنتيجة ثقيلة 1 - 4، فيما تأهل الجزيرة إلى الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن أنهى دوري المحترفين في المركز الرابع.


ويأتي رحيل بوشيتش تمهيداً للإعلان عن التعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي من المنتظر أن يتولى مهمة قيادة الفريق في الموسم المقبل.