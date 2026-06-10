الوحدة يعلن تعاقده رسمياً مع شاموسكا



أعلن الوحدة تعاقده رسمياً مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الكروي المقبل 2026-2027.



وأعرب مجلس إدارة النادي في بيان رسمي عن تمنياته للمدرب البرازيلي بالتوفيق في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأن يحقق طموحات النادي وجماهيره، ويسهم بخبراته الفنية في مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق أفضل النتائج.



وتعد تجربة التعاون السعودي آخر تجارب شاموسكا قبل الاتفاق مع الوحدة، إذ يملك خبرة تدريبية واسعة مع الأندية الخليجية.



وسبق لشاموسكا قيادة أندية الهلال، والشباب، والفيصلي، ونيوم، والتعاون في السعودية، وأندية العربي، والجيش، والغرافة في قطر، إلى جانب أندية بوتافوغو وفيتوريا وغواياس في البرازيل، فيما خاض تجربة تدريبية في الإمارات عندما قاد نادي الشعب عام 2016.



وينتظر أن يبدأ شاموسكا مهمته مع الوحدة بداية من فترة الإعداد الشهر المقبل، ثم المعسكر الخارجي، تحضيراً للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.