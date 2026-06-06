شاموسكا مدرباً للوحدة



توصل الوحدة إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي بريسكيل شاموسكا (60 عاماً)، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لـ «العنابي»، اعتباراً من الموسم المقبل.



وكان الوحدة قد دخل في مفاوضات مع عدد من المدربين إلى جانب شاموسكا، أبرزهم الأوكراني ريبيروف مدرب العين السابق، والذي وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة، حيث كان الخيار الأول لإدارة الوحدة، لكن لم تكتمل المفاوضات، قبل أن يتوصل النادي إلى اتفاق نهائي مع شاموسكا، بانتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد.



وعلم «البيان» أن تعاقد الوحدة مع شاموسكا لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم إضافي، حيث ينتظر أن يصل المدرب البرازيلي إلى أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة.

ويملك شاموسكا خبرة تدريبية واسعة مع الأندية الخليجية، وسبق له العمل في الدوري الإماراتي من قبل مع نادي الشعب.



كما قام شاموسكا بتدريب أندية الهلال والشباب والفيصلي ونيوم والتعاون في السعودية، وأندية العربي والجيش والغرافة في قطر، إلى جانب أندية بوتافوغو وفيتوريا وغوياس في البرازيل.