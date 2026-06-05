عبدالمجيد النمر مدرباً لخورفكان خلفاً للكرواتي كرزنار



أعلن نادي خورفكان تعاقده مع المدرب الوطني عبدالمجيد النمر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل، وذلك بعد موافقة نادي الشارقة الرياضي على انتقاله لتولي المهمة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الكرواتي كرزنار .



وجاءت الخطوة في إطار استعدادات خورفكان للموسم الجديد، حيث وقع الاختيار على النمر لما يمتلكه من خبرة فنية ومعرفة واسعة بكرة القدم الإماراتية، إضافة إلى النجاحات التي حققها خلال مسيرته التدريبية.



وتقدم نادي خورفكان بجزيل الشكر والتقدير إلى نادي الشارقة الرياضي على تعاونه وتفهمه، وتسهيل إجراءات انتقال المدرب، في خطوة تعكس العلاقات المتميزة التي تجمع الناديين.



ويأمل خورفكان أن يسهم التعاقد مع عبدالمجيد النمر في تعزيز طموحات الفريق خلال الموسم المقبل، وتحقيق نتائج إيجابية تواكب تطلعات إدارة النادي وجماهيره، خاصة في ظل الرغبة بمواصلة التطور والمنافسة بقوة في مختلف الاستحقاقات المحلية.