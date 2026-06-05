مسيرة جماهيرية تحتفل بعودة حتا إلى دوري المحترفين



احتفل نادي حتا بإنجاز صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري أدنوك للمحترفين، في أمسية استثنائية جسدت روح الوفاء والانتماء، وكرّست نجاح موسم طويل من العمل والعطاء تُوج بعودة «الإعصار الحتاوي» إلى مكانه الطبيعي بين أندية النخبة.



وجاءت الاحتفالية بحضور محمد علي خليفة، رئيس مجلس إدارة النادي، وجمعة سعيد الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية وجماهير النادي التي احتشدت بأعداد كبيرة لمشاركة الفريق فرحة الإنجاز التاريخي.



وانطلقت مظاهر الاحتفال من أمام مقر النادي، حيث جابت مسيرة جماهيرية كبيرة شوارع مدينة حتا وسط أجواء احتفالية مميزة، رافقتها دوريات شرطة دبي، في مشهد عكس حجم السعادة التي يعيشها أبناء المدينة بعودة فريقهم إلى دوري المحترفين. وتوجهت المسيرة إلى مقر الحفل الرسمي الذي ازدانت أروقته بألوان النادي وشعاراته، فيما ضاقت القاعة بالحضور الذين حرصوا على الوجود ومشاركة الأبطال فرحة الصعود.



وتضمن الحفل العديد من الفقرات التراثية والفنية التي أضفت طابعاً خاصاً على المناسبة، حيث قدمت فرق اليولة والتراث الشعبي عروضاً نالت إعجاب الحضور، كما صاحبت الاحتفالية مقطوعات موسيقية قدمتها فرقة شرطة دبي الموسيقية، إلى جانب قصائد شعرية وأهازيج وطنية ورياضية تغنت بإنجاز الفريق وبمسيرة النادي العريقة.



وجاءت هذه الاحتفالية تتويجاً لموسم ناجح قدم خلاله فريق حتا مستويات مميزة في دوري الدرجة الأولى، حيث أظهر اللاعبون عزيمة كبيرة وروحاً قتالية عالية مكّنتهم من تحقيق الهدف المنشود وانتزاع بطاقة الصعود عن جدارة واستحقاق، ليؤكد الفريق قدرته على تجاوز التحديات والعودة سريعاً إلى دوري الأضواء.



وشهد الحفل كلمات إشادة وتقدير لكل من أسهم في تحقيق الإنجاز، حيث أثنى المتحدثون على الدور الكبير الذي لعبته إدارة النادي في توفير أجواء الاستقرار والدعم، كما أشادوا بالجهود الفنية التي بذلها الجهاز الفني بقيادة المدرب وليد عبيد، إضافة إلى الالتزام والانضباط اللذين أظهرهما اللاعبون طوال الموسم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النتائج الإيجابية التي حققها الفريق.



وأكد مسؤولو النادي أن الصعود إلى دوري المحترفين لا يمثل نهاية المطاف، بل يشكل بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من التخطيط والعمل الجاد من أجل الظهور بصورة مشرفة في الموسم المقبل، والمحافظة على مكانة النادي بين الكبار. كما شددوا على أهمية استمرار الاستقرار الفني والإداري باعتباره أحد أبرز عوامل النجاح في المرحلة المقبلة.



كما حرص النادي خلال الاحتفالية على تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لمسيرة الفريق، إضافة إلى تكريم اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية تقديراً لجهودهم الكبيرة طوال الموسم، وسط تفاعل واسع من الجماهير التي عبرت عن امتنانها لكل من أسهم في إعادة «الإعصار» إلى دوري المحترفين.



وعكست مشاهد الفرح التي عاشتها مدينة حتا حجم الارتباط بين النادي وجماهيره، إذ تحولت الاحتفالية إلى مناسبة اجتماعية ورياضية جامعة أكدت مكانة النادي في قلوب أبناء المنطقة، فيما عبّر المشجعون عن تفاؤلهم بمستقبل الفريق وقدرته على تقديم مستويات قوية خلال الموسم المقبل.



وتُعد عودة حتا إلى دوري أدنوك للمحترفين محطة بارزة في تاريخ النادي، خصوصاً أنها جاءت بعد موسم حافل بالتحديات والصعوبات، نجح خلاله الفريق في تحقيق تطلعات جماهيره وإضافة إنجاز جديد إلى سجله، ليكتب صفحة جديدة من صفحات النجاح والطموح، ويؤكد أن «الإعصار الحتاوي» عاد من جديد ليكون رقماً صعباً في كرة القدم الإماراتية.