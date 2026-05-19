سواريز: أرتبط بعقد مع الوحدة وأتطلع للموسم المقبل



أكد غاستون سواريز لاعب خط وسط الوحدة أنه يرتبط بعقد مع «العنابي» حتى الموسم المقبل، مشيراً إلى رغبته في الظهور بشكل أفضل الموسم القادم، بعدما اقتصرت مشاركته في الموسم المنصرم على دقائق محدودة.



وكان سواريز انضم إلى الوحدة في الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادماً من شباب الأهلي، حيث شارك بديلاً مع الفريق خاصة في المباريات الأخيرة من عمر الدوري.



وقال سواريز لـ«البيان»: «عقدي مع النادي لا يزال ممتداً لموسم إضافي، وسعيد بالأجواء التي وجدتها داخل الوحدة منذ قدومي، وأثق في قدرة الفريق على الظهور بصورة أقوى والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل».



وأضاف: «نعم الوضع كان صعباً خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مشاركتي كانت محدودة بعد انضمامي إلى الفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية، لكني أنظر بإيجابية للمرحلة المقبلة».

وتابع: «حاولت استغلال كل فرصة أحصل عليها والعمل بروح احترافية عالية والاجتهاد في التدريبات، أعتقد أن المباريات الأخيرة زادت مشاركتي ما منحني ثقة إضافية».



وأبدى سواريز ارتياحه الكبير داخل الوحدة، سواء على مستوى اللاعبين أو الأجواء العامة، مؤكداً أنه يشعر بالانسجام مع المجموعة وبالراحة في طريقة اللعب، وهو ما يجعله متحمساً للاستمرار وتقديم الأفضل خلال الموسم المقبل.



عبر سواريز عن تفاؤله بمستقبل الفريق، موضحاً أن «خوض فترة الإعداد كاملة مع المجموعة سيكون عاملاً مهماً بالنسبة لي، الأمر الذي سيساعده على تقديم مستويات أفضل».

وشدد سواريز على أن الوحدة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن الفريق قادر على الدخول بقوة في سباق المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم المقبل إذا حافظ على الاستقرار وواصل العمل الجاد.



وخاض سواريز 116 مباراة في دوري المحترفين، مع ثلاثة أندية هي بني ياس الذي لعب له لمدة 4 مواسم، ثم موسم ونصف مع شباب الأهلي قبل الانتقال إلى الوحدة في يناير الماضي.