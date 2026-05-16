كريم البركاوي يكشف عن مصيره بعد إنقاذ الظفرة



ألمح المغربي كريم البركاوي مهاجم وهداف الظفرة إلى إمكانية رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما قاد الفريق إلى البقاء في دوري المحترفين الإماراتي.



وسجل البركاوي هدف الإنقاذ للظفرة في مرمى الوحدة في الدقيقة 82، قاد به فريقه إلى انتصار غالٍ وثمين، مساء السبت، ليضمن البقاء في دوري المحترفين.



وقال البركاوي في تصريحاته عقب اللقاء: «أشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي وكل من ساندني خلال مشواري مع الفريق، والظفرة في الموسم المقبل سيقول كلمته، وأتمنى للفريق الخير سواء كنت معه أم لا».



وبرز البركاوي كأحد أهم لاعبي وهداف الظفرة هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل 11 هدفاً مع الفريق في الدوري.



وأضاف: «الفريق مر بفترة صعبة، لكن بتضافر الجهود استطعنا إبقاء الفريق في دوري المحترفين».



وختم: «بالطبع كانت هناك أخطاء، وما حدث درس في كرة القدم لا بد من أن نتعلم منه، حيث جاءت الفرصة في آخر جولة، وحالفنا التوفيق في اغتنامها».