الظفرة ينجو من الهبوط بسيناريو درامي



نجا الظفرة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (الهواة) بفوزه على مضيفه الوحدة 1-0، مساء اليوم، السبت، على استاد حمدان بن زايد، في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.



وقاد المغربي كريم البركاوي، الظفرة للبقاء مع الكبار في دوري الأضواء، في سيناريو درامي، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.



وانتظر الظفرة حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري وسط صراع شرس مع دبا والبطائح، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، مستفيداً من تعثر منافسيه، بعد خسارة دبا من العين، وتعادل البطائح مع شباب الأهلي، فيما بقي الوحدة في المركز الخامس بعد أن وصل للنقطة 40، ويتأهل للعب في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.



وجاءت المباراة مثيرة في أحداثها، وشهدت واقعة مؤسفة بعد أن اعتدى مدافع الوحدة فافور أوغبو على لاعب الظفرة، عبدالله الكربي عقب طرده في الدقيقة 34 نتيجة الاعتراض على التحكيم.



وتوقف الشوط الأول لأكثر من 15 دقيقة بعد حالة الطرد، وسط اعتراض شديد من أوغبو الذي رفض الخروج من الملعب في البداية، قبل أن يعود الحكم عمر آل علي لاستئناف اللعب.



وفرط الظفرة في الخروج متقدماً في الشوط الأول من المباراة بعد أن أهدر عبدالله إدريس فرصتين محققتين، بينما تغير الوضع في الشوط الثاني الذي شهد تبادلاً في المحاولات الهجومية من الجانبين، قبل أن ينجح كريم البركاوي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 والذي ضمن للظفرة البقاء، وليتفادى الهبوط للمرة الثالثة في «المحترفين».