هورفات قبل جولة حسم الهبوط: نحتاج إلى الأفعال أكثر من الأقوال



قال الكرواتي آلين هورفات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، إن مواجهة الوحدة هي الفرصة الأخيرة للفريق من أجل البقاء في دوري المحترفين، مؤكداً أن الفريق مطالب بطي صفحة الماضي والتركيز على تلك المباراة رغم صعوبة المهمة.



ويخوض الظفرة مهمة صعبة ومعقدة للغاية، حين يواجه الوحدة، غداً السبت، باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، حيث لا بديل أمام الفريق سوى الفوز وانتظار تعثر منافسيه دبا والبطائح.



وأضاف هورفات في حديثه عن المواجهة: «مثل هذه المواجهات تحتاج إلى الأفعال أكثر من الأقوال».



وشدد مدرب الظفرة على أن الفريق يجب أن يقول كلمته داخل أرض الملعب من خلال الأداء والنتيجة دون الالتفات إلى ما مضى مع التركيز على مباراته أمام الوحدة فقط، وعدم التفكير في مباراتي منافسيه دبا مع العين والبطائح مع شباب الأهلي.



من جانبه، أكد المغربي كريم البركاوي مهاجم وهداف الفريق أن المباراة «لا تقبل القسمة على اثنين»، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه النادي وجماهيره، مطالباً الجماهير بمؤازرة الفريق والوقوف خلفه في مهمته الصعبة.