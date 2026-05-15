دبا أمام التحدي الأصعب في مواجهة العين بطل دوري المحترفين



يخوض دبا الفجيرة السبت أصعب اختبار له في دوري أدنوك للمحترفين بشعار نكون أو لا نكون وسط ظروف معقدة وحسابات مصيرية، عندما يحل ضيفاً على العين في الجولة الختامية

للمسابقة. ولا يملك النواخذة خياراً سوى الفوز لضمان البقاء بين الكبار دون انتظار نتائج مباريات أخرى، أبرزها مواجهة البطائح مع شباب الأهلي، والظفرة أمام الوحدة في التوقيت ذاته.



وتزداد أهمية اللقاء كون العين يستقبل دبا وهو متوج بدرع دوري المحترفين، في انتظار مراسم تتويج «الزعيم» باللقب أمام جماهيره، كما يسعى الفريق العيناوي لإنهاء الموسم دون أي خسارة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم طوال الموسم الجاري، ليقترب من تحقيق موسم ذهبي في قلعة الزعيم.



ويدخل دبا المواجهة بطموح الفوز أو الخروج بنقطة التعادل، بشرط انتهاء مباراتي البطائح والظفرة بالتعادل أو خسارتهم معاً. أما في حال خسارة دبا وفوز أحد منافسيه المباشرين، فإن النواخذة سيرافق الفريق الخاسر للهواة.



وكان دبا قد تلقى دفعة معنوية بعد قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها قائد الفريق خالد عبدالله أمام عجمان في الجولة الماضية، والتي خسرها الفريق بهدفين دون رد.



من جانبه، أكد المدرب الروماني ماريوس بانايت أن فريقه يدرك صعوبة المهمة أمام بطل الدوري، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام الماضية على رفع معنويات اللاعبين وتجاوز آثار المباراة السابقة، وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي الفريق في دوري الأضواء.



وأضاف: «أشكر جماهير دبا الوفية على دعمها المتواصل، فهي تقف دائماً خلف الفريق في مختلف الظروف، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعادها».



بدوره، وصف حبيب يوسف المباراة بأنها الأهم للفريق هذا الموسم، مؤكداً أن اللاعبين في كامل الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية، وأن الجهاز الفني وضع الخطة المناسبة التي تكفل استمرار الفريق في دوري المحترفين. كما وجه الدعوة لجماهير دبا للحضور ومساندة الفريق لما يمثله دعمهم من حافز كبير للاعبين.