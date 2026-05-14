كرزنار واثق من تألق خورفكان أمام الشارقة



أكد الكرواتي كرزنار المدير الفني لفريق خورفكان، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الشارقة، خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في ختام منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن لاعبيه يملكون الرغبة والإصرار لإنهاء الموسم بصورة إيجابية، وتحقيق فوز معنوي مهم.



ويدخل خورفكان اللقاء وهو يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الشارقة، صاحب المركز العاشر، في وقت يسعى فيه الفريق إلى استثمار حالة التذبذب التي مر بها منافسه خلال الجولات الأخيرة من المسابقة، بعدما كان الشارقة مهدداً حتى وقت قريب بالدخول في حسابات الهبوط إلى دوري الهواة.



وقال كرزنار في المؤتمر الصحافي، إن فريقه يتطلع إلى أن تكون مواجهة الشارقة خير ختام لموسم طويل وشاق، موضحاً أن لاعبي خورفكان قدموا مستويات مميزة في العديد من المباريات، ونجحوا في تحقيق نتائج إيجابية عكست حجم العمل الذي قام به الجهاز الفني واللاعبون طوال الموسم.



وأضاف: «لدينا رغبة كبيرة في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، والعودة بنتيجة إيجابية تسعد جماهير خورفكان، التي دعمت الفريق طوال الموسم. اللاعبون يدركون أهمية المباراة، وهناك حالة من التركيز والثقة داخل الفريق، والجميع متحفز لتقديم أداء قوي يليق بالطموحات».



ورغم ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز، شدد المدرب الكرواتي على أن مواجهة الشارقة لن تكون سهلة، نظراً لما يمتلكه المنافس من عناصر وخبرات قادرة على صناعة الفارق في أي وقت، مؤكداً أن فريقه مطالب بالتركيز والانضباط طوال دقائق المباراة، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.



من جانبه، أكد أحمد حمدان حارس مرمى خورفكان، أن الفريق يتطلع لإنهاء الموسم بطريقة إيجابية، تعكس الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون هذا الموسم، مشيراً إلى أن مواجهة الشارقة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للفريق والجماهير، على حد سواء.



وقال أحمد حمدان: «هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز، وتقديم مباراة قوية في ختام الموسم. سنبذل كل ما نملك داخل الملعب من أجل إسعاد جماهير خورفكان، التي وقفت خلف الفريق في جميع الظروف، ونتمنى أن نختم الموسم بصورة تمنح الجميع الرضا والتفاؤل بالمستقبل».



ويأمل خورفكان في استثمار عاملي الاستقرار الفني والحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق مؤخراً، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز موقعه في جدول الترتيب، وتمنح اللاعبين دفعة قوية قبل التحضير للموسم المقبل.