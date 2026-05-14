غازي الشمري: الوصل استعاد بريقه وكلباء يتمسك بإنهاء الموسم بانتصار مهم



أكد العراقي غازي الشمري، المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، جاهزية فريقه الكاملة لخوض المواجهة المرتقبة أمام الوصل ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع لإنهاء الموسم بصورة إيجابية تعكس الجهود التي بذلها اللاعبون طوال الفترة الماضية.



وقال الشمري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن مواجهة الوصل لن تكون سهلة، خاصة في ظل التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الفريق المنافس خلال الجولات الأخيرة، موضحاً أن الوصل نجح في استعادة توازنه الفني والمعنوي بعد تحقيقه الفوز في آخر مباراتين، الأمر الذي يمنحه دوافع إضافية لمواصلة نتائجه الإيجابية.



وأضاف: «ندرك جيداً أهمية المباراة الأخيرة في الموسم، لذلك طالبنا اللاعبين بضرورة التعامل مع اللقاء بأقصى درجات التركيز والجدية، مع احترام المنافس الذي يملك عناصر مميزة وخبرة كبيرة. هدفنا واضح وهو تقديم مستوى قوي يليق بالفريق وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير كلباء».



وأشار مدرب كلباء إلى أن فريقه قدم مستويات جيدة في عدد كبير من مباريات الموسم، إلا أن سوء الحظ وغياب التوفيق حرماه من الحصول على نقاط مهمة في أكثر من مواجهة، مؤكداً أن الفريق كان يستحق وضعاً أفضل في جدول الترتيب قياساً بما قدمه اللاعبون داخل أرضية الملعب.



وأوضح الشمري أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً للمباراة، مع التركيز على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في الجولات السابقة، مبيناً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية إنهاء الموسم بصورة مشرفة تمنح الفريق دفعة معنوية قبل الاستعداد للموسم المقبل.



من جانبه، أكد كارلوس، محترف فريق كلباء، أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، وأن اللاعبين خاضوا التدريبات بروح عالية وتركيز كبير، سعياً لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وقال كارلوس: «نعلم أن المباراة ستكون قوية أمام فريق يمر بفترة جيدة، لكننا في المقابل نملك الرغبة والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية. الجميع داخل الفريق عازم على تقديم أفضل ما لديه من أجل إنهاء الموسم بطريقة جيدة وإسعاد جماهير النادي».



ويحتل فريق كلباء حالياً المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بعدما عاش فترة صعبة خلال الموسم جعلته مهدداً بالهبوط إلى دوري الهواة، قبل أن تسهم نتائج الفرق المنافسة في منحه فرصة الابتعاد عن مناطق الخطر، وهو ما يزيد من أهمية المباراة الأخيرة للفريق من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.