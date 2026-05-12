نياكاتي: بني ياس بدأ مفاوضات تجديد عقدي.. وأرغب في الاستمرار



كشف المالي يوسف نياكاتي مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عن بدء المفاوضات بينه وبين إدارة «السماوي» بشأن تجديد عقده، مشيراً إلى رغبته في مواصلة مشواره مع بني ياس رغم وجود اهتمامات من أندية أخرى.



وكان نياكاتي انضم إلى بني ياس قبل ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، ومدد النادي عقده في 2024 لمدة موسمين، حيث ينتهي عقد اللاعب مع «السماوي» بنهاية الموسم الحالي.



وتحدث نياكاتي في تصريحات خاصة لـ«البيان» عن مستقبله مع بني ياس، مؤكداً أن مفاوضات التجديد مع النادي بدأت، خصوصاً في ظل العلاقة القوية التي تربطه بالنادي وجماهيره ورغبة كلا الطرفين في الاستمرار.



وقال: «عقدي ينتهي بنهاية الموسم، وأنا واثق بشأن الخطوة القادمة، بدأنا بالفعل مفاوضات التجديد، فالنادي أبدى رغبته في استمراري وأنا أيضاً أرغب في البقاء، لكن ما زلنا بحاجة لمناقشة التفاصيل، وواثق من إمكانية الوصول إلى اتفاق على كل الأمور».



وأضاف: «بالطبع تلقيت اهتماماً من أندية عدة أخرى، فقد قضيت هنا في الدوري الإماراتي مع بني ياس ثلاث سنوات، وأعتقد أنني قدمت عملاً جيداً».



وتابع: «بني ياس كان مثل العائلة والبيت بالنسبة لي، وأرتبط كثيراً بالنادي وجماهيره، وأتمنى أن نجد الصيغة الأفضل، وسنرى ما سيحدث في الفترة القليلة المقبلة».



وتحدث نياكاتي عن موسم بني ياس، قائلاً: «كانت بدايتنا سيئة للغاية، وكنا قريبين من وضع معقد، لكن عودة المدرب إيسايلا منحت الفريق طاقة جديدة، وعملنا بقوة من أجل تغيير الوضع وإنقاذ النادي».



وأوضح نياكاتي أن التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق هذا الموسم صعبت المهمة على الجهاز الفني السابق، قبل قدوم إيسايلا، خاصة مع التعاقد مع أكثر من 15 لاعباً جديداً، لافتاً إلى أن التأقلم يحتاج إلى وقت، بينما ساعدته خبرته الممتدة لثلاث سنوات داخل النادي على فهم أجواء الدوري بشكل أفضل.



وأتم: «لعبنا تحت ضغط شديد طوال الموسم، لكنه أمر طبيعي، وبالنسبة لي أفضل اللعب تحت الضغط على أن ألعب دون هدف، لكننا في النهاية قمنا بعمل جيد، وأنقذنا النادي من دوامة الهبوط في الوقت المناسب وهذا هو الأهم».