سوزا: واجهنا صعوبات على مستوى دكة البدلاء

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن الفريق كان يسعى للفوز في مباراته أمام بني ياس في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن شباب الأهلي كان قادراً على الخروج بنتيجة أفضل، لكن الفريق لم يستطع خلق الفرص الكافية، وتعادل شباب الأهلي وبني ياس 2-2، في مباراة خلت من الدوافع بالنسبة لكلا الفريقين قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وبدا الاستياء واضحاً على سوزا، ما انعكس على تصريحاته عقب اللقاء، وقال:«كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، فهي ليست النتيجة التي سعينا من أجلها».



وأضاف: «نعم التعادل نتيجة عادلة قياساً بما قدمه الفريقان على أرض الملعب، والأداء، الذي ظهر عليه بني ياس طوال المباراة». وأوضح سوزا أن شباب الأهلي واجه صعوبات خاصة في بعض ونوعية اللاعبين في دكة البدلاء، ومحدودية العناصر على الدكة، مشدداً على أن الفريق كان مطالباً بخلق فرص تهديفية أكثر، وهو ما لم يحدث.



من جانبه اتفق إيسايلا مع سوزا في أن نتيجة المباراة عادلة، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي، يملك مدرباً جيداً للغاية. وقال: «ظهرنا بشكل قوي، وكنا نداً لشباب الأهلي خلال اللقاء، وأرى أنها نتيجة عادلة بعدما قدمنا مباراة جميلة حتى ولو كانت من دون دوافع، وهي نتيجة إيجابية بالنسبة لنا».



واعترف إيسايلا بأن فريق ارتكب أخطاء في المباراة، لكنه أمر طبيعي كون شباب الأهلي وضع الفريق تحت الضغط. وختم: «يتبقى مباراة واحدة صعبة أمام الجزيرة، لكننا سننهي الموسم مرفوعي الرأس».