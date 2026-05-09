بني ياس وشباب الأهلي.. مواجهة للمتعة دون ضغوط



يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة، عند الساعة 19:25 دقيقة، فريق شباب الأهلي، ضمن الجولة الـ 25 قبل الأخيرة من دوري المحترفين، في مواجهة يخوضها الفريقين دون ضغوط أو حسابات.



ويدخل الفريقان المباراة من أجل المتعة، وتحقيق نتيجة إيجابية لا أكثر ولا أقل، إذ كان بني ياس ضمن الجولة الماضية بقاؤه رسمياً في دوري المحترفين، عقب التعادل مع الظفرة 2-2، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.



أما شباب الأهلي، فيخوض المباراة من أجل تحقيق انتصار آخر هذا الموسم، بعد أن حسم درع الدوري للعين في الجولة الماضية، وانتهت آمال «الفرسان» رسمياً، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ويسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن الفريق ضمن مقعداً بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.



وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن الفريق سيخوض مواجهة قوية أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، وعلينا الحفاظ على نفس الروح التي ظهر عليها الفريق في المباريات الأخيرة حتى نهاية الموسم.



وأضاف أن بني ياس قاتل بشراسة، إلى أن حقق هدفه بالبقاء في دوري المحترفين بعد معاناة هذا الموسم، مشدداً على أن الفريق يسعى إلى تقديم أداء ومستوى يليق به، وبانضباط وطموح يؤكد أن السماوي قدم موسماً جيداً على مستوى الأداء، رغم نتائج البداية.



من جانبه، شدد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على أهمية الالتزام بالاحترافية العالية في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري، مشيراً إلى أن التطور الفردي لكل لاعب، هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتهم تجاه النادي، والدفاع عن شعاره.



وقال إن الاحترافية هي الأساس في الدفاع عن شعار النادي واحترام كرة القدم وجماهير الفريق، وهو ما يفرض على الفريق اللعب من أجل الفوز، وتقديم نسخة أفضل على مستوى الأداء، لافتاً إلى أن الفريق يعاني من غياب عدد من اللاعبين، ما يضعه أمام مسؤولية اتخاذ قرارات فنية صائبة، خصوصاً أنه يسعى لتقديم مباراة تعكس هوية شباب الأهلي الفنية، وتقوده لحصد نقاط المباراة الثلاث.