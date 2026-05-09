دبا يطارد الفوز أمام عجمان لإنعاش آمال البقاء



يخوض فريق دبا مواجهة مهمة أمام عجمان مساء غد الأحد على ملعب «تحفة النواخذة» في دبا ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً شعار الفوز ولا شيء سواه من أجل تعزيز حظوظه في البقاء بدوري الأضواء.



ويخوض دبا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في الجولة الماضية على البطائح، إذ يحتل «النواخذة» المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البطائح والظفرة صاحبي المركزين الأخيرين، فيما تنطلق المباراة عند الساعة السابعة و25 دقيقة مساءً.



في المقابل، يسعى عجمان، صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة، إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما خرج متعادلاً أمام الجزيرة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية. وكان لقاء الدور الأول قد انتهى لمصلحة عجمان بهدفين دون رد.



وأكد الروماني ماريوس بانايت مدرب دبا أهمية المواجهة، مشيراً إلى أن فريقه لا يملك خياراً سوى تحقيق الفوز، وقال: «تنتظرنا مباراة في غاية الأهمية أمام عجمان، والتحضيرات سارت بصورة جيدة رغم ضيق الفترة بين مباراتي البطائح وعجمان، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم».



ووجه بانايت الشكر لجماهير دبا على دعمها الكبير خلال المباراة الماضية أمام البطائح، معرباً عن أمله في استمرار المساندة الجماهيرية خلال مواجهة الأحد.



من جانبه، شدد غوران مدرب عجمان على صعوبة اللقاء، موضحاً أن دبا يمتلك تنظيماً جيداً وقدرات هجومية مميزة، وأضاف: «نذهب إلى دبا بهدف تقديم مستوى قوي وتحقيق الفوز، واللاعبون في قمة التركيز لمواصلة الأداء الجيد الذي ظهروا به أمام الظفرة والجزيرة».



بدوره، وصف كارلوس فينسيوس محترف دبا المباراة بأنها «نهائي كؤوس»، مؤكداً جاهزية اللاعبين الكاملة لتحقيق الفوز الثاني توالياً وإسعاد جماهير الفريق.



كما أكد محمود يزن لاعب البرتقالي أن المباراة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن عجمان يدخل المواجهة بتركيز عالٍ وطموح كبير للعودة بالنقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الدوري.