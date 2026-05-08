الجزيرة ينتظر مليوني يورو من نوردشيلاند



أكد حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نوردشيلاند الدنماركي أن ناديه يستطيع تفعيل بند شراء النجم المصري إبراهيم عادل من نادي الجزيرة الإماراتي حتى يوم 30 يونيو المقبل، مشدداً على أن النادي ضم عادل لخدمة أهدافه وليس لفترة مؤقتة من أجل عودته إلى مصر لنادٍ آخر.



وكان الجزيرة قد أعار إبراهيم عادل إلى نوردشيلاند في الانتقالات الشتوية الماضية، حتى نهاية الموسم الحالي مع بند أولوية الشراء، إذ سوف تكتسب الصفقة أهمية كبيرة في حال تفعيل بند الشراء، ما يتيح للجزيرة الحصول على مبلغ مليوني يورو في حال انتقال اللاعب بشكل نهائي.



وقال الزناتي في تصريحات إعلامية إن نوردشيلاند يمتلك الأولوية الكاملة لتفعيل بند الشراء، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي نادٍ آخر الدخول في مفاوضات مع الجزيرة بشأن اللاعب قبل نهاية المهلة المحددة.



وأضاف أن إبراهيم عادل أصبح من أهم عناصر الفريق الدنماركي منذ اليوم الأول لوصوله، بعدما قدم مستويات مميزة أدت إلى تحسن نتائج الفريق الفترة الماضية، وأن هناك رغبة قوية في استمراره وتفعيل بند الشراء.



وأوضح الزناتي أن النادي الدنماركي تابع اللاعب منذ أكثر من أربع سنوات، وسبق أن قدم عدة عروض لضمه أثناء وجوده مع بيراميدز، إلا أن تلك المحاولات لم تكتمل، لافتاً إلى أن اللاعب تلقى عروضاً أوروبية عديدة في السنوات الأخيرة، لكنه كان يحلم دائماً بخوض تجربة احتراف حقيقية في أوروبا.



وانضم إبراهيم عادل إلى الجزيرة في بداية الموسم الحالي قادماً من بيراميدز، وشارك مع النادي في 11 مباراة، قبل أن ينتقل لنوردشيلاند في فبراير الماضي على سبيل الإعارة.