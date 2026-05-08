خريبين يقترب من تحطيم رقم أسطورة الوحدة



يواصل النجم السوري عمر خريبين كتابة فصول جديدة من التألق مع فريقه الوحدة في دوري المحترفين، بعدما بات على بعد خطوة واحدة فقط من دخول نادي المئة هدف، واقترابه من تحطيم رقم أسطورة «العنابي»، نجم المنتخب الإماراتي السابق، إسماعيل مطر.



ورفع خريبين رصيده الإجمالي من الأهداف في دوري المحترفين إلى 99 هدفاً، بعد تسجيله هدفاً في مباراة الوحدة والوصل التي خسرها فريقه 2-3 في الجولة 24 من المسابقة، ليصل رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 17 هدفاً، في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو.



وأكد خريبين موسماً بعد آخر مكانته كأحد أبرز المهاجمين الأجانب الذين مروا على الدوري الإماراتي، بفضل قدراته التهديفية الكبيرة وثبات مستواه منذ أن ارتدى أولاً قميص الظفرة ثم مع الوحدة وشباب الأهلي.



واقترب خريبين من تحطيم رقم إسماعيل مطر الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الوحدة التاريخيين في الدوري برصيد 101 هدف، حيث بات يفصله هدفان عن رقم مطر، وقد ينجح في كتابة الإنجاز مع تبقي جولتين على نهاية الدوري للموسم الحالي.



وبدأ خريبين رحلته في الدوري الإماراتي موسم 2015-2016 مع نادي الظفرة قادماً من الوحدة السوري، ونجح في تسجيل 17 هدفاً خلال موسمين، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي في يناير 2017، حيث عاش واحدة من أبرز فترات مسيرته الكروية.



وبعد تجربة ناجحة مع الهلال، عاد إلى دوري المحترفين في الإمارات عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، ليبدأ مرحلة جديدة من التألق والأرقام القياسية.



وسجل خريبين مع الوحدة 75 هدفاً في الدوري، كما خاض تجربة إعارة مع شباب الأهلي في موسم 2022-2023، أحرز خلالها 7 أهداف وأسهم في التتويج بلقب الدوري. وواصل النجم السوري تألقه بعد عودته للوحدة، إذ توج هدافاً للدوري في موسم 2023-2024 برصيد 18 هدفاً، وهو اللاعب العربي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في دوري المحترفين.