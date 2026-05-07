العبدولي : الوحدة عانى من الإجهاد أمام الوصل



أكد حسن العبدولي مدرب الوحدة أن الإرهاق كان أحد أبرز الأسباب التي أثرت على فريقه وأدت إلى الخسارة أمام الوصل في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.



وخسر الوحدة على ملعبه 2 ـ 3 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام الوصل بعد هدف متأخر سجله البديل فابيو ليما في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء، ليبتعد «العنابي» عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لكنه يظل في سباق المنافسة مع الوصل والجزيرة.



وأوضح العبدولي أن لاعبي الوحدة عانوا من إجهاد كبير بعد خوض نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين، مشيراً إلى أن الفريق لم يبدأ المباراة بالشكل المعتاد بسبب الحالة البدنية لبعض اللاعبين، لكنه رفض في الوقت نفسه البحث عن أعذار، مؤكداً تحمله الكامل لأي أخطاء حدثت خلال اللقاء.



وقال العبدولي في تصريحاته عقب المباراة: «فخور بما قدمه اللاعبون، فقد كانوا مثل المقاتلين الذين لعبوا بروح جماعية وعلى قلب واحد، وبذلوا جهداً كبيراً من أجل تحقيق الفوز لكن لم يحالفنا التوفيق».



وأشار المدرب الوطني إلى أن التبديلات التي أجراها خلال المباراة أسهمت في إعادة الفريق إلى أجواء اللقاء بعد تقدم الوصل مرتين، مؤكداً أن إصرار اللاعبين كان واضحاً حتى اللحظات الأخيرة.



وشدد العبدولي على أن الفريق خاض سلسلة من المباريات تحت ضغوط متواصلة، مطالباً بعدم القسوة على اللاعبين في هذه المرحلة من الموسم، خاصة مع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري.