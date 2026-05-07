الوصل ينهي عقدة الـ 10 سنوات



أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل أن فوز فريقه المثير على الوحدة لم يكن سهلاً، مشيراً إلى أن الانتصار حمل أهمية مضاعفة بعدما أنهى الوصل سنوات طويلة من المعاناة في معقل «العنابي» على استاد آل نهيان.



ونجح الوصل في تحقيق أول انتصار له على الوحدة في معقله في الدوري منذ أكتوبر 2016، ليكسر عقدة استمرت قرابة 10 سنوات، في مباراة عززت حظوظه بقوة في سباق المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.



وقال فيتوريا في تصريحاته عقب المباراة إن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة، خصوصاً وأن الوحدة دخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين، مؤكداً أنه كان واثقاً من قدرات لاعبيه وأن الفريق بدأ اللقاء بصورة جيدة بعدما نجح في التقدم مبكراً.



وأوضح المدرب البرتغالي أن فريقه تعرض لبعض الارتباك خلال بعض فترات المباراة، وهو ما سمح للوحدة بالعودة، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتقديم أداء أفضل وبعزيمة أكبر، مما أسهم في تحسن أداء الفريق وتحقيقه الفوز في الثواني الأخيرة.



وشدد فيتوريا على أن الفريق لا ينظر إلى الماضي، بل يركز على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المتبقيتين.



ورفع الوصل رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة، وثلاث نقاط عن الوحدة، إلا أن الصراع بين الفرق الثلاثة لا يزال مشتعلاً على البطاقة الآسيوية قبل جولتين من نهاية الموسم.