هدف يفصل فابيو ليما عن معادلة رقم تيغالي



اقترب نجم وهداف الوصل التاريخي، فابيو ليما، من انتزاع وصافة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 183 هدفاً، في القائمة التي يتصدرها علي مبخوت.

وأحرز ليما هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، قاد به الوصل لتحقيق فوز ثمين على الوحدة 3 ـ 2، أمس، في الجولة 24 من دوري المحترفين، في الصراع على حسم المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وبات ليما على بعد هدف واحد فقط يفصله عن معادلة رقم نجم وهداف الوحدة والنصر والشارقة السابق، سيباستيان تيغالي، الذي يحتل وصافة القائمة خلف مبخوت برصيد 184 هدفاً.

وسجل ليما 7 أهداف الموسم الحالي، إذ لم يشارك بصفة أساسية سوى في 15 مباراة، ودخل بديلاً في 7 مباريات.



ويملك ليما الفرصة لدخول التاريخ مع تبقي جولتين على نهاية دوري المحترفين للموسم الحالي 2025 ـ 2026، خصوصاً وأن الفريق لا يسعى لإنهاء المسابقة في المركز الثالث من أجل الحصول على مقعد آسيوي، انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والجزيرة، حيث ضمن العين وشباب الأهلي مقعديهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما في حال فوز الجزيرة بالكأس، سيحصل على المقعد الثالث المباشر، فيما يشارك الوصل في الملحق في حال أنهى الموسم ثالثاً.



وشدد ليما على أهمية الفوز البالغة على الوحدة كونه منح الوصل فرصة الانفراد بالمركز الثالث، مؤكداً أن هذا المركز هو هدف الوصل للحصول على فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

وقال ليما في تصريحاته عقب اللقاء: «خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، وظهرنا بأداء مميز وبروح قتالية عالية قادتنا نحو فوز مهم في هذه المرحلة»، مضيفاً أن الفريق دخل المباراة برغبة الفوز من أجل حسم المركز الثالث في ظل منافسة قوية مع الوحدة والجزيرة على هذا المركز.



يذكر أن ليما كان قد تجاوز أسطورة وهداف الوصل السابق، فهد خميس، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، وذلك في شهر أبريل الماضي.



قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي



علي مبخوت 228

تيغالي 184

ليما 183

فهد خميس 175

لابا كودجو 139

عدنان الطلياني 133

محمد عمر 132

عبد العزيز محمد 128

أحمد عبدالله 122

يوسف عتيق 119