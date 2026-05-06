ماريوس: دبا حصد 3 نقاط ذهبية أمام البطائح



حقق فريق دبا فوزاً مهماً وثميناً بعدما حصد ثلاث نقاط ذهبية عزز بها موقعه في المنافسة، وسط أجواء مليئة بالضغط والتحديات. وعقب نهاية اللقاء، عبّر مدرب دبا ماريوس بانايت عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار، مؤكداً أن الفريق استحق الفوز بفضل الروح القتالية والانضباط داخل الملعب.



وقال بانايت: «إن الفوز لم يكن سهلاً، موجهاً شكره لكل من دعم الفريق، بداية من الجماهير وصولاً إلى اللاعبين»، وأضاف: «أشكر الجميع على هذا الدعم، وأهنئ اللاعبين على تحقيق ثلاث نقاط ذهبية في توقيت مهم من الموسم». وأشار إلى أن الفريق خاض المباراة تحت ضغط كبير من مختلف الجوانب، لكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وتعاملوا بذكاء مع مجريات اللقاء.



وأوضح مدرب دبا أن اللاعبين دخلوا المباراة بشعار واضح وهو «نكون أو لا نكون»، وهو ما انعكس على أدائهم داخل أرضية الملعب، حيث لعبوا بروح عالية وتركيز كبير. كما شدد على أن الجهاز الفني كان حريصاً على تخفيف الضغوط النفسية عن اللاعبين، لأن اللعب براحة وثقة ينعكس إيجاباً على الأداء الفني، وهو ما تحقق بالفعل خلال المواجهة.



واختتم بانايت حديثه بإهداء الفوز إلى جماهير دبا وعائلات اللاعبين، مؤكداً أن دعمهم كان له دور كبير في تحقيق هذا الانتصار المهم، قائلاً: «هذه النقاط الثلاث نهديها لجمهور دبا ولكل العائلات التي ساندتنا ووقفت خلف الفريق».



في المقابل، أبدى مدرب البطائح فرهاد مجيدي حزنه لنتيجة المباراة، رغم اقتناعه بأن فريقه قدم أداءً أفضل في العديد من فترات اللقاء. وأوضح أن البطائح صنع فرصاً عديدة وسهلة كانت كفيلة بحسم المباراة، إلا أن سوء استغلالها حال دون تحقيق الفوز.



وأشار مجيدي إلى أن دبا استغل فرصتين فقط، إحداهما من ركلة جزاء والأخرى من هجمة مرتدة، وتمكن من ترجمتها إلى أهداف، بينما لم ينجح فريقه في استثمار الفرص التي أتيحت له. وأضاف: «لم نتمكن من استغلال الفرص بالشكل المطلوب، وهذا ما كلفنا نتيجة المباراة».



ورغم الخسارة، حرص مدرب البطائح على تهنئة فريق دبا على الفوز، كما أشاد بأداء لاعبيه، مؤكداً أنهم أظهروا عزيمة قوية ورغبة حقيقية في تحقيق الانتصار، لكن الحظ لم يكن إلى جانبهم في هذه المواجهة.