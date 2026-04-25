غوران غير راضٍ عن أداء عجمان رغم ابتعاد «البركان» عن شبح الهبوط



أبدى الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان عدم رضاه عن أداء فريقه في مواجهة الظفرة، على الرغم من الفوز الثمين الذي حققه «البركان» بهدف دون رد.



وجاء الفوز ليبتعد عجمان رسمياً عن حسابات الهبوط، بعدما وصل رصيد الفريق إلى 27 نقطة، وصعد إلى المركز السابع.



وأكد غوران أن الفريق حقق المطلوب والهدف الأهم وهو الحصول على نقاط المباراة الثلاث في تلك المرحلة الصعبة من عمر الدوري، مشيراً إلى أن الرغبة والحافز لدى اللاعبين ما جلب الانتصار للفريق.



وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة على الفريقين، وتحملا ضغطاً كبيراً في ظل الوضع الحالي في صراع البقاء، لكن تركيزنا منذ البداية كان على الفوز وحصد النقاط الثلاث».



وأضاف: «المباراة شهدت أخطاء في التمرير على مدار الشوطين، وانتظر كل فريق خطأ من المنافس، أعتقد أننا لم نقدم أداء جيداً بشكل عام طوال المباراة، لكن رغبة اللاعبين والإصرار قادانا إلى هذا الانتصار».



وختم: «لا يمكن أن أكون راضياً عما حدث، لكن في النهاية أهم شيء هو الحصول على النقاط كاملة لضمان الابتعاد عن حسابات الهبوط».