

تأزم موقف الظفرة في دوري المحترفين بعد خسارته على أرضه من عجمان 0-1 في الجولة 23 من المسابقة، ليظل في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.



وللمباراة الـ12 على التوالي لا ينجح الظفرة في تسجيل أي فوز في دوري المحترفين، كما عانى على المستوى الهجومي، حيث فشل الفريق في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات.



ورغم وضع الفريق الصعب في صراع الهروب من شبح الهبوط، إلا أن مدربه الكرواتي ألين هورفات لم يفقد الأمل في البقاء في دوري المحترفين، قبل ثلاث جولات على النهاية.



وأكد مدرب الظفرة أن كل شيء وارد في كرة القدم، ما يعني أن الفريق لا يزال أمامه فرصة القتال من أجل البقاء، مشيراً إلى أنه سيواصل مع اللاعبين العمل، وسينظر ماذا سيحدث في المستقبل القريب.



وقال في تصريحاته عقب الخسارة من عجمان: «خضنا مباراة صعبة لم تشهد العديد من الفرص، ورغم ذلك سنحت لنا بعض الفرص القليلة التي لم نستغلها بالشكل المطلوب، وفي الوقت الذي لعب فيه المنافس بنقص عددي، حصل لاعبنا على بطاقة حمراء بطريقة غريبة».



وأضاف: «لن نتوقف، وأي شيء ممكن ووارد الحدوث في كرة القدم، سنقاتل على حظوظنا في البقاء حتى الرمق الأخير».



وتنتظر الظفرة ثلاث مواجهات صعبة في الجولات المتبقية أمام بني ياس، ثم خارج ملعبه أمام العين، والوحدة في الجولة الأخيرة من عمر الدوري، ما يجعل موقف الفريق أكثر تعقيداً.