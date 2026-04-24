وليد أزارو يتفوق على سفيان رحيمي في دوري المحترفين



وضع وليد أزارو، مهاجم عجمان، اسمه في سجلات الدوري، بعدما بات أفضل هداف مغربي في دوري المحترفين الإماراتي، متفوقاً على مواطنه سفيان رحيمي نجم العين.



وسجل وليد أزارو هدف فوز عجمان على الظفرة، في الجولة 23 من دوري المحترفين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف إلى 43 هدفاً في الدوري الإماراتي، بفارق هدف عن رحيمي (42 هدفاً).



ويخوض وليد أزارو موسمه الخامس مع عجمان منذ قدومه إلى «البرتقالي» موسم 2021-2022 قادماً من الاتفاق السعودي.



وبحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، سجل أزارو 43 هدفاً في 104 مباريات خاضها مع عجمان في الدوري، وأحرز هذا الموسم 8 أهداف، بينما كانت أعلى حصيلة تهديفية للاعب في موسم 2023-2024 بـ12 هدفاً.



وأكد أزارو في تصريحاته عقب اللقاء أهمية فوز عجمان على حساب الظفرة، مشيراً إلى أن الفريق استطاع الخروج من الحسابات المعقدة بعد أن قفز إلى المركز السابع.



وقال إن الفريق كان سيدخل في دوامة الهبوط، لذا دخل مباراة الظفرة باحثاً عن النقاط الثلاث، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات بين فريقين متنافسين تحسم بالجزئيات البسيطة.



وضمن عجمان بنسبة كبيرة البقاء في دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، مبتعداً عن الدخول في حسابات معقدة، بفارق 9 نقاط عن الظفرة صاحب المركز قبل الأخير.