عجمان يعمق جراح الظفرة في معركة البقاء



قاد المغربي وليد أزارو فريقه عجمان لتحقيق فوز مهم على الظفرة 1-0، بتسجيله هدفاً قبل دقائق على نهاية المباراة، التي جرت على استاد حمدان بن زايد، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.



ورفع الفوز رصيد عجمان إلى 27 نقطة، ليتقدم من المركز التاسع إلى المركز السابع في جدول الترتيب، ويضمن بشكل كبير البقاء بعد الابتعاد عن حسابات الهبوط.



في المقابل، عمقت الخسارة جراح الظفرة، الذي أمسى في وضع لا يحسد عليه، بعدما تلقى الفريق خسارته الـ12 على التوالي، ولم يستفد الظفرة من تعثر منافسيه دبا والبطائح وكلباء في معركة البقاء، وتوقف رصيده عند 18 نقطة، في المركز الأخير بجدول الترتيب.



وبعد شوط أول مخيب خلا من الفرص الحقيقية على المرميين، والأهداف، تغير الوضع في الشوط الثاني الذي شهد محاولات من كلا الفريقين، إلى جانب حالتي طرد، حيث أشهر الحكم اليوناني البطاقة الحمراء في وجه لاعب عجمان، المغربي أنس مطيطش بعد دقائق على دخوله أرض الملعب لتدخله بتهور مع محمد الخلوي في الدقيقة 76.



وبدلاً من أن يستغل الظفرة النقص العددي، تعادلت الكفة بعد طرد المدافع جوبسون سانتوس عقب عرقلة وليد أزارو المنفرد بالمرمى في الدقيقة 84.



وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، أهدى وليد أزارو عجمان نقاط المباراة كاملة بعد أن سجل هدف الفوز بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 87.



وأهدر الدولي العراقي إبراهيم بايش، الذي دخل بديلاً، فرصة ذهبية لإدراك التعادل للظفرة في الدقيقة الأخيرة، بعدما لعب رأسية بغرابة خارج المرمى.