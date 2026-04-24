السماوي يخرج من عنق الزجاجة بالنقطة 25



نجح بني ياس في الاقتراب من ضمان البقاء في دوري المحترفين، بعد فوزه الثمين والمهم على كلباء، في الجولة 23 من المسابقة، ليبتعد الفريق خطوة هائلة عن دوامة الهبوط، بعد أن غادر مركزه المتأخر وقفز إلى منتصف الترتيب برصيد 25 نقطة.



وتنفس الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الصعداء بعد الفوز خارج الأرض، ما يجعل حالة الضغط التي عاشها الفريق منذ بداية الموسم تقل مع دخول دائرة الأمان، ورغم أن 25 نقطة قد تكون كافية للبقاء في دوري الأضواء، إلا أن إيسايلا يدرك أن الجولات الثلاث المقبلة تتطلب الخروج بأفضل النتائج لعدم العودة إلى الحسابات المعقدة.



ومنذ عودة إيسايلا لقيادة بني ياس في الولاية الثالثة، تمكن المدرب الذي يعد أفضل من قاد السماوي في العقد الأخير من انتشال الفريق من حالة الشك والخوف من الهبوط إلى دوري الهواة.

وبعد فترة أولى مخيبة مع البلغاري إيفايلو بيتيف، الذي أقيل عقب الجولة الرابعة، جاء إيسايلا في مهمة إنقاذ بني ياس، حيث يبدو أن نجح في تحقيق هدفه.



وقبل قدوم إيسايلا، لم يتمكن الفريق من حصد أي نقطة في دوري المحترفين هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف في أول ست مباريات، في حالة نادرة حدثت لأول مرة في دوري المحترفين الإماراتي.



وتحت قيادة إيسايلا، حصد بني ياس أول نقطة له في الجولة السابعة، وسجل أول أهدافه، بتعادله مع دبا 2-2، بعدها توالت النتائج، إلى أن نجح الفريق في حصد 25 نقطة، وقفز إلى المركز السابع، ليخرج من عنق الزجاجة في الوقت المناسب.