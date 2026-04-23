بني ياس يقترب من الأمان وكلباء يدخل دائرة القلق

اقترب فريق بني ياس من تأمين بقائه في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه المهم على كلباء بنتيجة 2-1، في مواجهة شهدت إثارة وتقلبات حتى دقائقها الأخيرة، سجل هدفي «السماوي» كل من مؤنس دبور في الدقيقة 25، ونيمانجا ديكوفيك في الدقيقة 75، فيما أحرز هدف كلباء ميها بلازيتش في الدقيقة 29، وبهذا الفوز رفع بني ياس رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع، متقدماً خمسة مراكز دفعة واحدة، بينما تعقد موقف كلباء بعد تجمد رصيده عند 23 نقطة، متراجعاً إلى المركز الحادي عشر.



وشهدت الدقائق العشر الأولى إثارة مبكرة، بعدما طالب لاعبو كلباء بركلة جزاء إثر عرقلة شهريار داخل المنطقة، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» تدخلت لتنقذ بني ياس من هدف محتمل. وواصل كلباء ضغطه، وكاد أن يفتتح التسجيل عبر تسديدة قوية لعلي البلوشي، لكن العارضة تصدت لها.



وعلى عكس مجريات اللعب تمكن بني ياس من افتتاح التسجيل عبر مؤنس دبور، مستفيداً من عرضية متقنة، أرسلها يحيى نادر، حولها مباشرة إلى الشباك. ولم تدم فرحة بني ياس طويلاً، حيث نجح ميها بلازيتش في إدراك التعادل سريعاً، بعدما حول برأسه ركلة ركنية نفذها لينادرو، لتغالط الكرة الحارس فهد الظنحاني وتسكن الشباك في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني واصل كلباء محاولاته، وتصدى القائم لتسديدة قوية من لياندرو من خارج منطقة الستة ياردات، لكن بني ياس استغل غفلة دفاع كلباء، ليسجل هدف الفوز عبر نيمانجا ديكوفيك، الذي تابع كرة عرضية مرت من الجميع، بمن فيهم الحارس سلطان المنذري، ليضعها في الشباك بالدقيقة 75.



وزادت معاناة كلباء بعد طرد ميها بلازيتش عقب العودة لتقنية الفيديو، إثر عرقلته لحسن كوروما، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بني ياس 2-1، واقترابه خطوة كبيرة من ضمان البقاء.