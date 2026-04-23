مدرب دبا: الوصل يمتلك إمكانيات عالية ولاعبين مميزين



أكمل دبا الفجيرة إعداده لمواجهة الوصل ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين ويسعى الفريق إلى نيل العلامة الكاملة وذلك لتحسين وضعيته في جدول الترتيب ومغادرة المركز الأخير الذي يحتله النواخذة برصيد 18 نقطة، ولا تزال فرصة الفريق قائمة بتجنب الهبوط بشرط حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الفوز في ما تبقى من مباريات اعتباراً من مباراة الوصل غداً الجمعة على أرضية ملعب زعبيل.



بدوره أكد ماريوس بانايت مدرب الفريق الأول لدبا خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أن المواجهة تعتبر مهمة لفريقه، مشيراً أن الوصل يعتبر من الفرق القوية في خارطة دورينا وأن هزيمة الإمبراطور أمام النصر في دوري أبطال آسيا 2 لن تقلل من أداء الوصل؛ ولذلك حذرت لاعبي دبا من قوة الفريق المضيف الذي يمتلك إمكانيات عالية ولاعبين مميزين.



وتابع: إعداد دبا للقاء سار بشكل جيد، ونركز على تقديم أداء قوي والعودة من استاد زعبيل بنتيجة إيجابية، ونتمنى تفادي الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات الماضية.



ووجه الشكر لجماهير دبا على دعمهم وتشجيعهم المستمر، فلهم دور كبير في النتائج الإيجابية التي حققناها خلال المباريات الماضية.



بدوره قال حبيب يوسف لاعب دبا: مباراتنا أمام الوصل لن تكون سهلة وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً، وأن نتجنب ارتكاب الأخطاء، تحضيراتنا للمباراة جرت في أجواء إيجابية، وما زلنا نواصل العمل بحماس كبير لتصحيح الهفوات ومعالجة النقاط السلبية، بهدف الظهور بصورة أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية.



وتابع: هدفنا دائماً هو إسعاد جماهيرنا لدعمها المستمر لنا، وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعادهم.