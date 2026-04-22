كلباء وبني ياس .. تأمين البقاء



يستقبل كلباء على أرضية ملعبه ضيفه بني ياس لحساب الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين وذلك عند الساعة السادسة مساء، ويدخل الفريقان المواجهة بشعار الفوز لتأمين البقاء والابتعاد خطوة من المراكز التي تقود إلى الهبوط إذا وضعنا في الاعتبار احتلال كلباء للمركز العاشر برصيد 23 نقطة، ومن بعده بني ياس بـ 22 نقطة، ولم يفلح لاعبو كلباء في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات متتالية بعد تحقيق التعادل في 4 مواجهات ضد كل من الوحدة والبطائح والشارقة والظفرة والهزيمة القاسية من شباب الأهلي بنتيجة 1-5، وفي المقابل فشل بني في تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات بعد التعادل مع عجمان والشارقة والهزيمة ضد خورفكان.



بدوره أكد العراقي غازي الشمري، مدرب كلباء، صعوبة اللقاء خصوصاً وأنها تأتي أمام فريق تحسن مستواه بشكل واضح خلال الإياب، مشيراً إلى أنه تبقت 4 مباريات في الدوري، وسيتم التعامل معها وكأنها نهائيات لتحسين ترتيب الفريق.



ونوه إلى أن كلباء أظهر في الفترة الأخيرة روح إصرار وتحدٍ عالية بين اللاعبين الذين يعملون على تقديم أفضل ما لديهم لوضع الفريق في المنطقة الدافئة، مشيراً إلى أن الأداء في آخر 3 مباريات كان جيداً، لكن الفريق بحاجة لتحقيق الفوز، وقال لمست تفاؤلًا ولدي ثقة كبيرة في كافة لاعبي الفريق.



وتابع: حضور الجمهور مهم لأنه يمثل دافعاً للاعبين خلال هذه هذه المرحلة.



من جانبه قال أحمد أبوناموس لاعب كلباء : المباراة مهمة جداً كونها على ملعبنا في كلباء وتعد أمام فريق متشابه معنا في النقاط والمراكز، ما يجعلها مؤثرة في تحسين ترتيب الفريق ، والفوز فيها يساعد الفريق على التقدم في جدول الدوري وإنهاء الموسم بمركز أفضل، مؤكداً جاهزيته بالكامل، وجميع اللاعبين للمباراة.



وعرج ابوناموس إلى مباراة الوحدة في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن الأداء خلالها كان جيداً خاصة في الشوط الثاني، ونحن عازمون على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، معرباً عن أمله في حضور جمهور النمور.