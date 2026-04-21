منها دوري اللاهزيمة.. سيناريوهات ترسم نهاية «أدنوك للمحترفين»



تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين إلى الدوران من جديد بمباريات الجولة 23 يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسط أكثر من صراع، يتصدرها حسم اللقب، إلى جانب سباق المقاعد القارية، ومعركة البقاء المشتعلة.



وتقام، يوم الخميس، ثلاث مواجهات، حيث يلتقي كلباء مع بني ياس، والشارقة مع الوحدة، والبطائح مع العين، وفي اليوم التالي يلعب الظفرة مع عجمان، والوصل مع دبا، والنصر مع الجزيرة، فيما تأجلت مواجهة شباب الأهلي مع خورفكان إلى 29 أبريل الجاري.



وفي آخر 4 جولات من الدوري تتجه الأنظار إلى أبرز السيناريوهات، التي قد ترسم نهاية دوري المحترفين، وبعض المشاهد التي ينتظر أن تدخل تاريخ المسابقة حال تحقيقها، نستعرضها في السطور التالية.



حسم اللقب



لا يزال لقب دوري المحترفين حائراً بين العين وشباب الأهلي، إذ رغم تصدر العين الترتيب بفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي، بعد فوز «الزعيم» الأخير على «الفرسان» في الجولة الماضية، ومع إمكانية توسيع الفارق إلى 7 نقاط في ظل غياب شباب الأهلي عن الجولة، بسبب مشاركته الآسيوية، لكن يبدو أن صراع اللقب لا يزال مستمراً رغم أن العين هو الأقرب يبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات.



دوري اللاهزيمة



أحد أبرز السيناريوهات التي قد تتصدر مشهد النهاية تسجيل دوري اللاهزيمة للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإماراتي، في حال نجاح العين الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة هذا الموسم.



ويأمل العين التتويج باللقب من دون هزيمة، وتحقيق الدوري الذهبي لأول مرة منذ 50 عاماً، إذ يعد شباب الأهلي الفريق الوحيد، الذي حقق لقب الدوري دون هزيمة في تاريخ الكرة الإماراتية في موسم 1975-1976، عندما فاز باللقب بعد خوض 16 مباراة من دون أي خسارة (11 فوزاً و5 تعادلات).



ولم يتعرض العين للخسارة في الدوري هذا الموسم، وخلال الـ 22 جولة الماضية حقق الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 5 مباريات.



المقاعد القارية



يبقى سباق الحصول على مقعد في البطولات الآسيوية الموسم المقبل مفتوحاً، حيث تتنافس 3 أندية على المركز الثالث هي الجزيرة والوصل والوحدة.



وبعد اتجاه الاتحاد الآسيوي لزيادة مقاعد الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالحصول على 3 مقاعد مباشرة، ومقعد في الدور التمهيدي، قد يصل الأمر إلى أن صاحب المركزين الرابع والخامس أمامهما فرصة المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا 2.



معركة البقاء



تبرز معركة البقاء أحد أبرز سيناريوهات النهاية، في ظل اشتعال الصراع على الهروب من شبح الهبوط بين مالا يقل عن 7 أندية، حيث لا يزال سباق البقاء لم يحسم بعد، وقد يتحدد رسمياً في الجولتين المقبلتين.



معادلة النقاط التاريخية



يحمل الجزيرة الرقم القياسي لأكبر عدد نقاط حققها فريق متوج في الدوري، بـ68 نقطة موسم 2016-2017، لكن الرقم لن يكسر هذا الموسم، فقط إمكانية معادلته مع بلوغ العين النقطة 54، حيث تبقى أمامه فرصة معادلة هذا الرقم حال فوزه بالمباريات الـ 4 المتبقية.



لابا كودجو ولقب الهداف



يبدو أن التوغولي لابا كودجو عازم على تحقيق إنجاز غير مسبوق، ودخول تاريخ الدوري الإماراتي، بالتتويج بلقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.



ويتصدر مهاجم العين قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 21 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة.



وحصل كودجو على لقب هداف الدوري 3 مرات مواسم 2021-2022 و2022-2023 و2024-2025، فيما كان قد تصدر قائمة الهدافين في موسم 2019-2020، الذي لم يستكمل بسبب جائحة كورونا، وفي حال تمكنه من إنهاء الموسم بلقب الهداف سيعادل رقم فهد خميس بالحصول على الهداف 4 مرات.