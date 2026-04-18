حسن العبدولي المدرب الرابع للوحدة في الموسم الحالي



أعلن الوحدة تعيين المدرب الوطني حسن العبدولي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش، من دون الإفصاح عن تفاصيل ومدة التعاقد.



وقررت إدارة الوحدة إقالة ميلانيتش بعد أيام قليلة على خروج الفريق من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب هزيمته أمام الاتحاد السعودي بهدف دون رد ووداع البطولة من الدور ثمن النهائي.



وأكد الوحدة في بيان رسمي أن إدارة النادي تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب السلوفيني داركو ميلانيتش على جهوده خلال الفترة، التي قضاها مع الفريق.



وأعربت إدارة الوحدة في بيانها عن ثقتها الكاملة بقدرات العبدولي لقيادة الفريق الأول، وتحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع طموحات النادي وجماهيره.



ويعد العبدولي المدرب الرابع للوحدة هذا الموسم، بعدما بدأ مع البرتغالي خوسيه مورايس، والذي رحل إلى الشارقة، ثم تولى المهمة بصفة مؤقتة مساعد مورايس ومواطنه ديماس تيكسييرا، ثم إعادة ميلانيتش لقيادة الفريق في ولاية ثانية، قبل أن يتم إقالته، والتعاقد مع العبدولي.



ولم يحقق الوحدة مع ميلانيتش منذ توليه المسؤولية هذا الموسم سوى انتصار وحيد على عجمان، وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها.



وودع الوحدة ثلاث بطولات هذا الموسم، بعد أن خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري، وودع كأس رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ويتبقى له بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يخوض الفريق النهائي أمام العين يوم 1 مايو المقبل على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.