النصر يعمق جراح الظفرة ويضعه على حافة الهبوط



فاز النصر على مضيفه الظفرة، بهدف دون رد، السبت، على استاد حمدان بن زايد، في ختام الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع النصر رصيده إلى 31 نقطة، محافظاً على موقعه في المركز السادس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.



وعمق النصر جراح الظفرة الذي يعاني على مستوى النتائج، وبات على حافة الهبوط، حيث يفصل بينه وبين دبا صاحب المركز الأخير نقطة واحدة.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق شيكنا دومبيا الذي دخل في شوط المباراة الثاني، بكرة رأسية من العرضية التي أرسلها مهدي قائدي في الدقيقة 77.



قدم الفريقان أداء أقل من المتوسط على مدار شوطي اللقاء، حيث قلت الفرص الحقيقية على المرميين، وحاول الظفرة بعد هدف النصر إدراك التعادل، وكاد يخطف نقطة في الثواني الأخيرة بعد رأسية من المغربي محسن الربجة، لكن كرته مرت بجوار القائم.



وكان الظفرة قد أقال المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، عقب الخسارة في الجولة الماضية من دبا، وأعاد مدربه السابق، الكرواتي الين هوفارت، الذي فشل في مهمته الأولى مع الفريق أمام النصر.