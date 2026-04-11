الشارقة يقترب من نقاط الأمان



اقترب الشارقة من منطقة الأمان، بعد فترة من حالة قلق كبير، عاشتها جماهير الفريق، نتيجة النتائج التي لم تكن على قدر الطموح منذ بداية الموسم الذي خيّب فيه الشارقة التوقعات.



ووصل الشارقة إلى النقطة 25 في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادله خارج أرضه مع بني ياس في الجولة 22 من المسابقة، ما جعل الفريق يقفز إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

ومع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري يبدو أن الوصول إلى النقطة 25 رفع الكثير عن كاهل الفريق، حيث بات على بعد نقاط قليلة من ضمان البقاء رسمياً، خصوصاً في حالة تعثر بقية المنافسين في صراع الهروب من شبح الهبوط.



وبدا البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، غير قلق على الرغم من السقوط في فخ التعادل، بعدما كان الفريق متقدماً في النتيجة، لكن نجح بني ياس بالعودة في الشوط الثاني عبر هدف بالنيران الصديقة، سجله المدافع يو مين تشو بالخطأ في مرماه.



وقال مورايس في تصريحاته عقب اللقاء، إن المباراة كانت مليئة باللحظات الحماسية والعاطفية من الجميع بمن فيهم الحكم، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداء جيداً خصوصاً في الشوط الأول، الذي استطاع أن ينهيه بهدف مبكر سجله عثمان كمارا في الدقيقة 10، وصنع العديد من الفرص.



وأشاد مورايس بالدفاع الجيد للفريق في مواجهة هجوم بني ياس، الذي كثف من ضغطه في الشوط الثاني، لافتاً إلى أن فريقه استقبل هدف التعادل بطريقة مفاجئة.



ويتبقى للشارقة 4 مواجهات قوية في الجولات الأربع المتبقية من عمر الدوري، حيث يواجه الوحدة والعين، ثم مواجهتين مع منافسين مباشرين في صراع الهروب أمام البطائح وخورفكان في الجولتين الأخيرتين من الدوري.