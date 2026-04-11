إيسايلا: بني ياس يحتاج إلى التمتع بعقلية إيجابية في صراع البقاء



أبدى الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس رضاه عن نقطة التعادل التي خرج بها فريقه في مواجهة الشارقة، في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الفريق بحاجة إلى التمتع بالثقة والعقلية الإيجابية من أجل مواصلة سعيه نحو ضمان البقاء في دوري الأضواء.



ولا يزال بني ياس يقع ضمن مناطق الخطر، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.



وقال إيسايلا عقب تعادل بني ياس والشارقة 1-1 باستاد الشامخة: «الخروج بالتعادل أمام فريق جيد مثل الشارقة يعد نقطة إيجابية، خصوصاً وأن المنافس يمتلك الجودة ولاعبين على مستوى عال».



وأضاف أن بني ياس بدأ المباراة وسط تذبذب في الأداء واستقبل هدفاً مبكراً، لكن ردة فعل الفريق كانت جيدة، واستطاع العودة بقوة في الشوط الثاني، بعدما تحكم في مجريات الأمور تماماً، وخلق فرصاً عدة للتسجيل، لكن الفريق افتقد اللمسة الأخيرة.



ويرى إيسايلا أن فريقه بحاجة إلى الإيمان أكثر بقدرته على القتال، والتمتع بعقلية إيجابية للنظر بتفاؤل من أجل الهروب من شبح الهبوط، مشيراً إلى أن أي شيء وارد الحدوث في الجولات الأربع المتبقية من عمر الدوري.



يذكر أن بني ياس استعاد جزءاً من توازنه بعد أن حصد 8 نقاط في آخر 5 مباريات، بعد أن حقق فوزين وتعادلين باستثناء الخسارة من خورفكان في الجولة 21.