هدف عكسي يمنح بني ياس التعادل أمام الشارقة



تعادل بني ياس وضيفه الشارقة 1-1، الجمعة، على ملعب الشامخة بأبوظبي، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد كل فريق نقطة في سباق الهروب من شبح الهبوط.



ورفع الشارقة رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع مؤقتاً، واقترب كثيراً من ضمان البقاء، فيما وصل بني ياس إلى النقطة 22، لكنه يظل في منطقة الخطر قبل 4 جولات على نهاية الدوري.



افتتح عثمان كمارا التسجيل في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، ليمنح الشارقة التقدم مبكراً، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد تسديدة قوية على يسار حارس بني ياس، فهد الظنحاني.



وفي الشوط الثاني، استطاع بني ياس إدراك التعادل، بعدما بسط نفوذه على مجريات الشوط وسط تراجع لاعبي الشارقة للدفاع.



وجاء هدف التعادل عن طريق مدافع الشارقة، الكوري الجنوبي، يو مين تشو، بالخطأ في مرماه، بعدما حول تسديدة سافيور غودوين في مرمى فريقه في الدقيقة 51.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، طرد حارس الشارقة، عادل الحوسني، لحصوله على الإنذار الثاني للاعتراض على التحكيم.



يذكر أن صراع البقاء في دوري المحترفين يشهد منافسة على أشدها بين نحو 7 أندية هي دبا والبطائح والظفرة وبني ياس، وبدرجة أقل خورفكان والشارقة وكلباء.