غازي الشمري: سيناريو «الريمونتادا» نقطة إيجابية



أشاد العراقي غازي الشمري مدرب كلباء بأداء لاعبيه أمام الوحدة في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ما مكن الفريق من خطف التعادل الثمين في صراع الفريق للبقاء في دوري الأضواء.



وعاد كلباء من ملعب الوحدة بتعادل 2 ـ 2 بعدما كان الفريق متأخراً في الشوط الأول 0 ـ 2، ورفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً في جدول الترتيب، حيث يسعى «النمور» إلى الهروب من شبح الهبوط.



وقال الشمري في تصريحاته عقب اللقاء: «بدايتنا للمباراة لم تكن جيدة، واستقبلت شباكنا هدفين، لكن في الشوط الثاني قمت بتغيير بعض الأمور، ما منحنا الأفضلية على المنافس في أرض الملعب، وقادنا إلى التعادل».



وأضاف: «بالتأكيد سيناريو العودة في النتيجة وتحقيق تعادل مع فريق مثل الوحدة في ملعب يعد نقطة إيجابية للغاية، وأشكر اللاعبين على ما قدموه واللعب بروح قتالية حتى نهاية المباراة».



واختتم الشمري تصريحاته، مؤكداً أن الحصول على نقطة في هذه المرحلة المهمة من عمر الدوري يمنح الفريق دفعة معنوية وأريحية في المباريات المتبقية من أجل ضمان البقاء.