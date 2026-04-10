بانايت يحذر من قوة الجزيرة ودبا يرفع شعار الفوز



بمعنويات مرتفعة عقب الفوز في الجولة الماضية على الظفرة بهدف، أكمل فريق دبا تحضيراته المهمة استعداداً لمواجهة مضيفه الجزيرة السبت في أبوظبي. ويخوض «النواخذة» اللقاء بشعار الانتصار، في محاولة لإنعاش آمال البقاء في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الثاني على التوالي. ويحتل دبا المركز الأخير برصيد 17 نقطة، مع استمرار فرصه في البقاء، في ظل تقارب النقاط بين الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الهواة.



ولا يزال الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني ماريوس بانايت يترقب تعافي نجمه العراقي مهند علي «ميمي»، الذي تعرض للإصابة وغاب عن معظم مباريات الفريق في الدور الثاني.

وحذر بانايت من خطورة الجزيرة، مؤكداً أنه من أقوى فرق الدوري ويمتلك خيارات عديدة في قائمته. وأشار إلى أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الفوز الأخير، مشدداً على أن الهدف هو مواصلة النتائج الإيجابية. كما وجه الشكر لجماهير دبا على دعمها ومساندتها خلال مباراة الظفرة، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم في الجولات الحاسمة المقبلة.



من جانبه، أكد خالد عبدالله، لاعب دبا، صعوبة مواجهة السبت، مشيراً إلى ضرورة تقديم أداء قوي والتركيز الكامل لتحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف أن اللاعبين على أتم الجاهزية للعودة من ملعب محمد بن زايد بنتيجة تعزز حظوظ الفريق في البقاء بدوري المحترفين.