الوحدة يكرر سيناريو 2021 ويحبط جماهيره قبل ثمن نهائي الآسيوية



واصل الوحدة تراجعه على مستوى الأداء والنتائج، بعدما فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه على كلباء في افتتاح الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 ـ 2، وللمباراة الثانية على التوالي، بعد أن سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام النصر وبنفس النتيجة.



وللمرة الأولى منذ موسم 2021 ـ 2022 لم يتمكن الوحدة من تذوق طعم الفوز في الدوري للمباراة الخامسة على التوالي، إذ يعود آخر فوز للفريق أمام عجمان في فبراير الماضي، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين، ليفرط في فرصة انتزاع المركز الثالث ولو بصفة مؤقتة.



ورفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما حصد كلباء بالتعادل نقطة مهمة في صراعه للهروب من شبح الهبوط، بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة.



وأحبط التعادل جماهير الوحدة التي كانت تمني النفس بظهور مختلف، وتحقيق فوز معنوي على أقل تقدير، قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السعودي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتغادر بعثة الوحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت، إلى جدة استعداداً لملاقاة الاتحاد، وسط حالة من القلق حول قدرة الفريق على تجاوز هذا الدور والتأهل إلى ربع النهائي، في ظل نتائج الفريق المخيبة.



من جانبه، أرجع السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة فقدان نقطتين بعد التعادل مع كلباء إلى الوقوع في أخطاء فردية في بعض الأحيان، وأخطاء جماعية في أحيان أخرى، مشيراً إلى أنه ظهر بصورتين مختلفتين خلال شوطي اللقاء.



وقال: «سيطرنا على الشوط الأول ونجحنا في تسجيل هدفين، لكن قبل نهاية الشوط لاحظت تراجع الأداء، وهو ما استمر في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واضحة للمنافس، ما أدى إلى استقبالنا هدفين في النهاية».



وعن المواجهة المهمة أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، أكد ميلانيتش أنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، ويؤمن أن الفريق يمتلك الإمكانيات رغم أنه لا يمر بأفضل فتراته، ويتوقع ردة فعل قوية من اللاعبين، حيث سيحاول تفادي الأخطاء.