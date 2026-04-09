كلباء يخطف نقطة غالية من الوحدة في افتتاح الجولة 22 من دوري المحترفين



خطف كلباء تعادلاً مثيراً 2-2 أمام مضيفه الوحدة، في المباراة التي جرت ، الخميس، على استاد آل نهيان، في افتتاح الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.



وحصد كلباء نقطة غالية للغاية، في سعيه نحو الهروب من شبح الهبوط، ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة، في المركز العاشر، بانتظار نتائج منافسيه في صراع البقاء، بني ياس والظفرة والبطائح ودبا، فيما واصل الوحدة نتائجه السلبية، وفشل في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ليصل إلى النقطة 36 في المركز الرابع.



تقاسم الفريقان شوطي اللقاء، حيث نجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين عن طريق البلجيكي كريستيان بنتيكي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، وأضاف عمر خريبين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19.



واستطاع كلباء العودة في الشوط الثاني الذي جاء مثيراً، وعادل النتيجة في غضون دقيقتين فقط عن طريق الفنزويلي المتألق ريني ريفاس، بعدما نجح اللاعب في تسجيل هدف تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 69، ثم أحرز هدف التعادل في الدقيقة 71، ليعود كلباء من أبوظبي بنقطة ثمينة.