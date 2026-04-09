بنتيكي يوقع على الهدف 400 في دوري المحترفين



وقع البلجيكي كريستيان بنتيكي مهاجم الوحدة على الهدف رقم 400 في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الحالي، وذلك خلال مباراة فريقه أمام كلباء، في افتتاح الجولة 22 من المسابقة.



وأحرز بنتيكي الهدف الأول للوحدة في مرمى كلباء بعد مرور تسع دقائق على بداية اللقاء، ويعد الهدف هو الثاني للمهاجم البلجيكي، الذي انضم للعنابي في الانتقالات الشتوية، يناير الماضي.



وكانت الجولات الـ21 الماضية في دوري المحترفين، شهدت تسجيل 399 هدفاً، ما يعكس القوة الهجومية الكبيرة التي يشهدها الدوري الذي دخل مراحله الحاسمة.



ويتصدر شباب الأهلي، قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف على مستوى برصيد 50 هدفاً، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة 22، يليه العين بـ43 هدفاً، ثم الجزيرة بـ34 هدفاً.



وتشهد الجولة 22 قمة حاسمة تجمع بين العين وشباب الأهلي، غداً الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، في ظل صراع الفريقين على لقب الدوري.