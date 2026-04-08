الوحدة في اختبار تصحيح المسار قبل موقعة «النخبة»



يسعى الوحدة إلى العودة لسكة الانتصارات، عندما يستضيف كلباء، الخميس، عند الساعة 17:55، على إستاد آل نهيان، في افتتاح مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.



ولم يتذوق الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة طعم الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري، بعدما خسر مباراتين متتاليتين أمام بني ياس والعين، قبل أن يتعادل مع النصر في الجولة الماضية.



وتعد المباراة بمثابة اختبار لتصحيح مسار الفريق الذي تراجعت نتائجه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك قبل المباراة المهمة والمرتقبة التي تجمعه بالاتحاد السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب الإنماء بجدة، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا للنخبة.



ويستعيد الوحدة جهود مدافعه ساشا إيفكوفيتش الذي غاب عن اللقاء الماضي بداعي تراكم الإنذارات.



وشدد السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، على أهمية مواجهة كلباء، مؤكداً أن المباراة فرصة لتعويض النقاط بعد أن فقد الفريق نقاطاً عدة في الجولات السابقة.



وقال إن الفريق مطالب باللعب بتركيز عال وانضباط كبير، حيث هدف الوحدة واضح هو تحقيق الفوز، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على حصد النقاط الثلاث.



في المقابل، يتطلع كلباء إلى العودة بنقاط المباراة للابتعاد عن دائرة الخطر، وتأمين وضعيته في دوري الأضواء، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن دبا متذيل الترتيب، إذ يبقى الفريق ضمن دائرة الصراع للهروب من شبح الهبوط.



وشهدت المباريات الأربع الأخيرة للفريق عدم تحقيقه الفوز في الدوري، بعدما سقط في فخ التعادل في ثلاث مباريات أمام الظفرة والشارقة والبطائح، وخسر من شباب الأهلي بخماسية.



يذكر أن تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين يميل لمصلحة الوحدة الذي حقق الفوز في 13 مباراة، مقابل 5 انتصارات لكلباء، وتعادلا في 3 مواجهات، آخرها مباراة الدور الأول في الموسم الحالي التي انتهت بالتعادل السلبي.