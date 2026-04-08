إسماعيل مطر يتوقع فوز شباب الأهلي على العين



توقع قائد المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، إسماعيل مطر، فوز شباب الأهلي على العين في القمة التي تجمع الفريقين، في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حالة فوز العين بالمباراة سيحسم لقب الدوري بنسبة كبيرة لمصلحة «الزعيم».



ويتنافس العين وشباب الأهلي على لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي، بعدما انحصر الصراع بين «الزعيم» والفرسان، حيث تبرز المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقررة في الثامنة والنصف، مساء بعد غد، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، في قمة قد ترسم الكثير من ملامح الصراع على الدرع.



ويرى أسطورة الأبيض السابق أن كفة العين ستكون الأرجح للفوز بلقب الدوري هذا الموسم في حالة فوزه على شباب الأهلي في القمة المرتقبة، بينما لن يحسم الصراع في حالة فوز الفرسان.

وقال مطر في بودكاست سوبر هاتريك قبل القمة: من وجهة نظري إذا فاز العين بالمباراة سيحسم بنسبة كبيرة الدوري، وستكون كفته أرجح في الحصول على اللقب، أما إذا فاز شباب الأهلي فستبقى الكفة متعادلة ويظل الدوري في الملعب.



وأضاف: الأهم من ذلك من يستطيع التعامل مع مباريات الفرق الأخرى المتبقية في المسابقة.



وعن توقعاته للمباراة، أتم: أتوقع فوز شباب الأهلي، وأرى أن دفاع العين يخوف.



ويتصدر العين دوري أدنوك للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، إذ شهدت الأسابيع الماضية لعبة الكراسي الموسيقية بين الفريقين في احتلال الصدارة.