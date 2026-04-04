بني ياس «المتوهج» يطلب الثأر من خورفكان في دوري المحترفين



يتطلع خورفكان وضيفه بني ياس إلى حصد النقاط الثلاث عندما يلتقي الفريقان الأحد، لحساب مواجهات الأسبوع 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي تقام بتمام الساعة 17:50 مساءً.

ويخوض «النسور» المباراة بشعار مصالحة جمهوره إثر الهزيمة بنتيجة 3-2 أمام العين المتصدر في الجولة الماضية قبل التوقف، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، وكان قد حقق فوزاً عريضاً في الذهاب على «السماوي» بثلاثية نظيفة.



في المقابل، أحدث بني ياس (التاسع بـ 21 نقطة) صحوة غير مسبوقة منذ انطلاقة الدور الثاني؛ إذ تجنب فريق المدرب الروماني إيسايلا الخسارة في 4 مواجهات متتالية، محققاً الفوز على البطائح والوصل والوحدة، والتعادل أمام عجمان أخيراً.



ويزور بني ياس ملعب خورفكان بشعار رد اعتبار هزيمة الذهاب بثلاثية نظيفة.



من جهته، أكد الكرواتي دامير كرزنار، مدرب خورفكان، أن الفريق سيتعامل مع كل مباراة على حدة، مشيراً إلى اكتمال الصفوف للمرة الأولى هذا الموسم وعودة الغائبين، معرباً عن أمله في حضور التركيز واستثمار الفرص واللعب بتوازن تام.



من جانبه، شدد الروماني إيسايلا، مدرب بني ياس، على أن المواجهة تتطلب أقصى درجات الحذر والفاعلية أمام المرمى لاستغلال الهفوات، لافتاً إلى رفع شعار مواصلة النتائج الإيجابية المحققة في الجولات الأربع الماضية.



بدوره، أكد فهد الظنحاني، حارس مرمى السماوي، أهمية رد اعتبار خسارة الدور الأول وضمان النقاط للتوغل في منطقة الوسط. بينما صرح المغربي سليم أملاح، لاعب خورفكان، بجاهزية اللاعبين القصوى لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهير «الخور».