دبا والظفرة.. الابتعاد عن المنطقة الخطرة



يستقبل دبا الفجيرة على أرضه الأحد فريق الظفرة ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين عند الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً، في مواجهة لا تحتمل أنصاف الحلول، إذ يسعى الفريقان لمغادرة مناطق الخطر. يدخل دبا اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، رافعاً شعار الفوز فقط للحفاظ على آمال البقاء بين الكبار، فيما يحتل الظفرة المركز الثاني عشر بـ18 نقطة، ويأمل في كسر سلسلة نتائجه السلبية بعد سبع مباريات دون انتصار، منها خمس هزائم وتعادلان، على عكس المستوى الجيد الذي قدمه في الدور الأول حين فاز ذهاباً على مضيفه دبا 2-1.



وأكد ماريوس بانايت مدرب دبا أهمية المباراة، واصفاً إياها بأنها «صعبة ومعقدة» لتقارب الفريقين في النقاط والمراكز، مشيراً إلى أن لاعبيه عازمون على القتال من أجل الفوز وإسعاد جماهير «النواخذة»، التي دعاها إلى مؤازرة الفريق في ملعبه الأحد، مضيفاً أن التحضير كان جيداً وأن الهدف واضح: الظفر بالنقاط الثلاث. وقال بذلنا كل ما بوسعنا للتحضير الجيد للمباراة وننتظر تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات.



من جانبه، شدد زيليكو بتروفيتش مدرب الظفرة على ضرورة استعادة فريقه لنغمة الانتصارات والعودة من ملعب دبا الفجيرة بالعلامة الكاملة، موضحاً أن الجهاز الفني استعد جيداً رغم الغيابات، وأن الفريق يدرك مسؤولية المرحلة ويسعى للحفاظ على مكانه في دوري المحترفين عبر أداء منضبط وتركيز عالٍ.



وقال لاعب الظفرة منصور الحربي: إن اللقاء يمثل أهمية بالغة، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير، وداعياً أنصار الفريق إلى دعمهم من المدرجات.



أما راشد محمد لاعب دبا الفجيرة، فأكد جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة صعبة أمام الظفرة، قائلاً: إن الجميع عمل بجد خلال التدريبات لتقديم أداء قوي وتحقيق انتصار يعزز حظوظ دبا في المنافسة على البقاء.