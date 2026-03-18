بالاسيوس يكشف سر صاروخ «الكلاسيكو»



كشف ماتياس بالاسيوس لاعب وسط العين سر تسديداته القوية وقذيفته الصاروخية التي منحت فريقه فوزاً ثميناً على الوحدة، مساء أمس، في قمة الجولة 20 من دوري المحترفين.

وقاد بالاسيوس العين إلى الفوز 1-0 على حساب الوحدة، منح بها الفريق ثلاث نقاط ثمينة، استعاد بها صدارة الدوري في ظل سباق محموم بين العين وشباب الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم.



وجاء هدف بالاسيوس من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، بعدما سدد بقوة لم ينجح حارس الوحدة، زايد الحمادي في التعامل معها، لتسكن الشباك في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.



وقال بالاسيوس في تصريحاته عقب المباراة: «سعيد بالطبع بتسجيل هدف الفوز ومساعدة الفريق على حصد ثلاث نقاط ثمينة للغاية في هذا التوقيت، وخصوصاً في مباراة مهمة أمام الوحدة».



وأضاف: «قررت التسديد من خارج المنطقة بناء على نصيحة من الحارس وقائد الفريق خالد عيسى، حيث أكد لي ضرورة أن أكون أكثر رغبة وأقوم بالتسديد أكثر من مرة على مرمى المنافس».

وختم: «صحيح أني سجلت هدف الفوز لكن المهم أن الفريق حقق انتصاراً مهماً في مباراة جاءت قوية من الفريقين».



ويحتل العين صدارة دوري المحترفين برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه على اللقب، شباب الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني، وذلك بعدما انحصر صراع اللقب بين الثنائي بعد ابتعاد الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، والوحدة الرابع برصيد 34 نقطة.