العين يواصل عقدته للوحدة في معقل «العنابي».. ومباراة واحدة تفصله عن التاريخ



واصل العين انتصاراته في دوري المحترفين وحصد ثلاث نقاط ثمينة في واحدة من أهم مباريات الفريق خلال الموسم بعدما نجح في التغلب على الوحدة 1-0 في «الكلاسيكو» على ملعب الأخير، استعاد بها صدارة الدوري، ليظل الصراع بينه وبين شباب الأهلي على اللقب الذي انحصر بين الفريقين على صفيح ساخن، في ظل فارق النقطة لصالح العين.



وكرس العين عقدته للوحدة على استاد آل نهيان، معقل «العنابي»، إذ إن الفريق حقق تفوقاً واضحاً في المواجهات الأخيرة مع الوحدة على ملعب الأخير في الدوري، واستطاع الانتصار في 6 من آخر 7 مباريات بين الفريقين في أبوظبي، ليوقف تفوق الوحدة الأخير في جميع المواجهات بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية مقابل تعادل وحيد.



كما نجح العين في مواصلة تفوقه الإجمالي في مواجهات الفريقين في الكلاسيكو، بعدما رفع رصيد انتصاراته أمام الوحدة إلى الفوز رقم 17، مقابل 10 انتصارات للوحدة والتعادل في 7 مباريات.

أما الرقم الأبرز فهو سلسلة عدم الخسارة، إذ أصبح العين على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في دوري المحترفين والمسجل باسم الجزيرة، حيث وصل العين إلى 27 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري، محققاً 19 انتصاراً و8 تعادلات.



من جانبه، فجر فلاديمير إيفيتش مدرب العين مفاجأة بأنه لم يكن يعلم باقتراب العين من تحقيق رقم قياسي في تاريخ الدوري، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس صعب، ما مكنه من استعادة صدارة الدوري.



وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء تعليقاً على وصول العين إلى 27 مباراة متتالية دون هزيمة: «في الحقيقة لم أكن أعلم بهذه الرقم، أعرف أننا حققنا سلسلة من المباريات لم نخرج فيها دون نقاط، لكن بالطبع هذا إنجاز كبير ويستحق اللاعبون التهنئة عليه لأنهم قدموا عملاً رائعاً».



وأضاف: «كانت مباراة صعبة أمام الوحدة، الذي ربما لم يقدم مستواه المعتاد لابتعاده عن المنافسة على الدوري، لكن فريقنا قدم مباراة قوية وضغطنا على المنافس وصنعنا فرصاً عدة، وكان بمقدورنا تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، وسجلنا في الشوط الثاني من تسديدة جميلة من بالاسيوس، وحققنا هدفنا من اللقاء، صحيح إنها ثلاث نقاط مهمة، لكنها في النهاية ثلاث نقاط لا أكثر».



وختم: «عدنا إلى الصدارة والمركز الذي كنا نتواجد فيه معظم فترات الموسم، ولا تزال هناك 6 مباريات متبقية على الدوري يجب التركيز عليها جميعاً».