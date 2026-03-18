ميلانيتش: لم نكن نستحق الخسارة من العين بهذه الطريقة



أكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام العين بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن النتيجة لا تعكس مجريات الأداء داخل الملعب.



وقال ميلانيتش في تصريحاته عقب المباراة: «لا نستحق الخسارة في المباراة بلا شك، واجهنا خصماً صعباً، تفوق العين في الشوط الأول، ولكن الفرص الأخطر كانت لمصلحتنا، وللأسف لم نحول هذه الفرص إلى أهداف، العين سجل من تسديدة واحدة في الشوط الثاني، الخسارة بهذه الطريقة أمر يشعرنا بالحزن».



وأضاف مدرب الوحدة أن فريقه بذل كل ما لديه خلال اللقاء، موضحاً: «لم نكن نستحق الخسارة رغم أننا بذلنا كل طاقتنا في هذه المباراة».



وتأتي هذه الخسارة لتزيد من معاناة الوحدة في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى 5 نقاط فقط من آخر 6 مباريات في الدوري من أصل 18 نقطة ممكنة، بعد فوزه الوحيد على عجمان، وتعادله مع شباب الأهلي والبطائح، مقابل ثلاث هزائم أمام الجزيرة وبني ياس والعين.



كما تعكس أرقام الفريق تحت قيادة ميلانيتش تراجعاً واضحاً في النتائج، إذ خاض الوحدة 8 مباريات في مختلف البطولات، حقق خلالها فوزاً واحداً فقط، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.